Thiès : Marième Diagne ne serait pas la seule victime de son ex

Assane Gueye, le meurtrier de Mareme Diagne aurait commis un autre délit après l’assassinat de celle-ci. En effet au moment où le meurtrier était entrain de poignarder à mort Mareme Diagne, Anta Gueye, la maman de celle-ci s’est mise à crier à l’aide. Le boutiquier Abdou Lo, de vive allure est venu à la rescousse de Marème qui a déjà succombé à ses blessures.

En effet Assane et Abdou Lo se sont farouchement bagarrés et ce dernier n’en est pas sorti indemne. Son bras et sa jambe ont été fracturés. Plâtré, Abdou Lo est sous repos médical temporaire, informe L’Obs.