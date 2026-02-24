Réforme de l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’installation d’un commissariat et une délocalisation partielle

Au lendemain des heurts qui ont secoué l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un plan d’action musclé. Entre renforcement de la présence policière et réorganisation structurelle, le chef du gouvernement entend mettre fin à l’instabilité chronique du campus.

Le visage de l’UCAD pourrait radicalement changer dans les mois à venir. Face à l’insécurité grandissante, Ousmane Sonko a annoncé avoir instruit le ministre de l’Intérieur de mener une étude sur l’implantation d’un commissariat de police au cœur même de l’espace universitaire. Pour le Premier ministre, cette mesure se justifie par la nature même du campus social, qu’il considère comme « un quartier comme tous les quartiers ».

L’objectif est clair : instaurer un dispositif

sécuritaire permanent pour prévenir les débordements et protéger les infrastructures.

Au-delà de l’aspect sécuritaire, c’est la question de la surpopulation qui est dans le viseur du gouvernement. Ousmane Sonko a jeté un pavé dans la mare en évoquant une possible restructuration de l’espace : « Nous envisageons de délocaliser l’université ou une partie. 2 500 étudiants ne peuvent plus être parqués ici ». Cette ambition marque une volonté de rompre avec le modèle actuel pour offrir un cadre plus humain et propice à l’excellence académique.

Vers un nouveau modèle de performance

Cette transformation s’accompagne d’une réflexion stratégique menée conjointement par les ministères de l’Économie et de l’Enseignement supérieur. Le gouvernement planche sur des « modèles qui feront que l’université soit performante », avec une promesse ferme envers la communauté estudiantine : « Ceux qui cherchent à apprendre pendant des années seront garantis par l’État dans les meilleures conditions ».

Conscient de l’ampleur de la tâche et des résistances potentielles, le Premier ministre a conclu son intervention par un rappel à la résilience, soulignant que « la gouvernance n’est pas un long fleuve tranquille ». En liant la sécurité à une réforme structurelle profonde, l’exécutif tente de répondre durablement à la crise du système universitaire sénégalais.