Livre sur l’autonomie de la Casamance: Séverine Awenengo Dalberto répond à ses détracteurs

Accusée de faire l’apologie de l’indépendance de la Casamance suite à la parution de son livre intitulé, « L’idée de la Casamance indépendante », l’historienne française Séverine Awenengo Dalberto clarifie ses intentions.

Dans une déclaration parue sur Source A, elle tient à préciser que son travail est strictement historique. « Depuis l’annonce de la sortie de mon dernier ouvrage, des commentaires malveillants et infondés circulent autour de son contenu et de mes intentions. Historienne depuis plus de vingt ans, je me consacre à l’étude de l’histoire du Sénégal, et ce livre examine la genèse de l’idée d’une Casamance autonome, principalement durant la période coloniale française. Mon travail est strictement historique », a-t-elle déclaré.

L’historienne qui n’exclut pas de saisir la justice pour se protéger, estime que les attaques contre son livre relève de la diffamation.« Nommer l’objet de mon étude ne signifie en aucun cas défendre une quelconque position politique. Un historien de la guerre qui publierait un ouvrage intitulé L’idée de la guerre serait-il nécessairement accusé de promouvoir la violence ? Les attaques dirigées contre mon livre et ma personne, que l’on retrouve dans la presse, à la télévision, ou sur les réseaux sociaux, relèvent de la diffamation, passible de sanctions selon le code pénal sénégalais en son article 258″, a-t-elle précisé.

Mme Awenengo Dalberto insiste sur la nécessité de sortir des fantasmes et pensées simplistes entourant l’histoire de la Casamance. « Ce travail de l’histoire vise à offrir une lecture documentée et objective dans le respect de la complexité des histoires partagées », soutient-elle, en soulignant que cet effort constitue une étape importante vers la consolidation d’une paix véritablement durable.