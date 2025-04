Décès du Pape François : le Premier ministre Ousmane Sonko salue la mémoire d’un homme de paix

Ce lundi 21 avril 2025, jour de Pâques, le pape François s’est éteint au Vatican à l’âge de 88 ans, mettant fin à douze années d’un pontificat profondément marqué par l’humilité, la justice sociale et la défense des plus vulnérables.

À cette occasion, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a exprimé sa profonde tristesse face à cette disparition qu’il qualifie de « perte immense pour l’Église catholique et pour l’humanité tout entière ». Dans une déclaration empreinte d’émotion, il a rendu hommage à un homme dont la voix, selon lui, a marqué son époque par la force de ses convictions et son engagement en faveur des causes les plus justes.

« Aujourd’hui, lundi de Pâques, l’humanité a perdu l’un de ses plus éminents membres. Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, s’est distingué par son combat contre l’arbitraire et pour la paix », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné le rôle essentiel joué par le souverain pontife dans la dénonciation des injustices à travers le monde, qu’il s’agisse des conflits armés en Afrique, en Ukraine, en Palestine ou en Birmanie. Il a également salué ses prises de position courageuses en faveur des migrants, des victimes de la famine, et des populations touchées par les grandes catastrophes mondiales, notamment la pandémie de COVID-19.

Ousmane Sonko a enfin insisté sur l’attachement du pape François au dialogue interreligieux et à la tolérance, rappelant combien son message universaliste et profondément humaniste continuera d’inspirer les générations futures.

« Je suis convaincu que son message continuera de raisonner longtemps dans nos esprits et nos cœurs », a-t-il affirmé. « À l’ensemble de la communauté chrétienne du Sénégal et du monde, nous adressons nos condoléances les plus sincères, et nous nous associons à votre peine ainsi qu’à vos prières pour l’illustre disparu. »