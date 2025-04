Mondial U-17 2025 : le Maroc, la Zambie et l’Afrique du Sud se qualifient

L’Afrique du Sud a également décroché son billet pour Qatar 2025 malgré une défaite 2-0 contre le Burkina Faso, déjà qualifié, lors de son troisième match dans le Groupe B. Le Cameroun aurait lui aussi pu se qualifier s’il l’avait emporté contre l’Égypte, mais il s’est finalement incliné 2-1 et se retrouve de fait éliminé à la fois de la CAN et de la course au Mondial. À l’arrivée, ce sont les jeunes Égyptiens qui ont hérité de la troisième place et qui conservent une chance de se rendre au Qatar dans quelques mois.

La Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ sera la toute première disputée par 48 équipes et se déroulera du 3 au 27 novembre prochains.