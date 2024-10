Le journaliste Babacar Touré kewoulo s’attaque à cheikh Yerim seck et cie

Ce sont des informations révélées par Babacar Touré sur des hectares de terres confisqués aux villageois de Kounthiaw Fodé Thiam, commune de Makacolibantang, dans la région de Tambacounda.

« Cet homme s’appelait Modou Demba Thiam, il est décédé il y a deux semaines. Il était le chef du village de Kounthiaw, dans la commune de Makacolibantang, région de Tambacounda.

Il a eu le malheur de se voir voler ses terres, qui ont été attribuées par le régime de Macky Sall à Cheikh Yerim Seck. 100 hectares pour CYS, 100 hectares pour Amadou Sy Diagne, 100 hectares pour Khadim Ba, 500 hectares pour Global Business, sur une terre que même Cheikh Yerim ne connaît pas.

Avant de lancer son prétendu mouvement de défense de la démocratie, D2D, il aurait dû commencer par rendre à ces paysans leurs terres spoliées.

Modou Demba Thiam dénonçait cette situation depuis des années et a été intimidé par la gendarmerie pour cela. La dernière fois que Kéwoulo l’a rencontré, nous avons recueilli son bouleversant témoignage.

Une semaine plus tard, comme s’il voulait se libérer de ce fardeau, il est décédé.

Je fais ici le serment que je me battrai de toutes mes forces et avec tous mes moyens pour que leurs terres leur soient rendues. Merci à tous de nous soutenir dans ce projet et de prier pour Modou Demba Thiam… », a déclaré Babacar sur sa page Facebook.