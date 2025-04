Décès du Pape François : le Président Diomaye Faye salue “une espérance vivante pour des millions de croyants”

Le Sénégal s’associe à l’émotion suscitée par la disparition du Pape François. Dans un message empreint de recueillement, le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa “grande tristesse” à l’annonce du décès de Sa Sainteté, saluant la mémoire d’”une figure spirituelle majeure”.

« Par son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, il aura incarné une espérance vivante pour des millions de croyants et d’hommes de bonne volonté », a déclaré le chef de l’État.

Président d’un pays à majorité musulmane mais fort d’une tradition de cohabitation religieuse pacifique, Diomaye Faye a tenu à adresser, au nom du peuple sénégalais, ses “condoléances les plus attristées” à l’Église catholique, à la communauté catholique du Sénégal et du monde entier, ainsi qu’à “toutes celles et ceux que son message a inspirés”.

Le pape François, premier jésuite et premier pape latino-américain, s’est éteint ce lundi de Pâques, à l’âge de 88 ans. Sa disparition marque la fin d’un pontificat profondément tourné vers les plus démunis, les réformes internes de l’Église et les appels insistants à la paix et à la justice sociale.

Élu le 13 mars 2013 à l’issue de la renonciation historique de Benoît XVI, Jorge Mario Bergoglio — archevêque de Buenos Aires et connu pour sa simplicité — devient le premier pape non européen depuis près de 1 300 ans. Il choisit le nom de François, en hommage à Saint François d’Assise, symbole de pauvreté, de paix et de fraternité.

Le pape s’est éteint à l’aube du lundi 21 avril, au Vatican. Le communiqué du Saint-Siège évoque un décès consécutif à des complications respiratoires, après des semaines de convalescence. Il laisse derrière lui une Église transformée, en marche vers plus de collégialité et d’ouverture.