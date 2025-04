Le scandale de l’urée du navire Pangeo, évalué à 3,9 milliards FCFA, continue d’alimenter un contentieux judiciaire complexe entre l’homme d’affaires indien Rahul Chandra et Ndèye Nancy Niang, directrice de la société Transcontinentale Transit (TCT). Ce dossier, mêlant hommes d’affaires, autorités et opérateurs économiques, est marqué par des contradictions et des zones d’ombre.

Le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar poursuit activement l’instruction. Après avoir entendu les frères Aziz et Massata Ndiaye, le magistrat a auditionné Ndèye Nancy Niang, principale inculpée, ce mercredi 16 avril 2024, selon des sources proches du palais de justice de Dakar relayées par Seneweb. Poursuivie pour association de malfaiteurs, contrebande, abus de confiance, escroquerie, vol, et faux et usage de faux en écritures privées de banque, Niang a maintenu ses déclarations initiales lors d’une audition brève. En attendant de nouvelles démarches judiciaires, voici la chronologie des faits liés à cette affaire.

Chronologie du scandale Pangeo

Février-mars 2020 : Genèse de l’accord

En février 2020, Rahul Chandra, disposant de 35 300 tonnes d’urée, est mis en relation avec Aïssatou Thioro Dia via son frère. Dia et son époux, Thierno Ndiaye (alors directeur de l’hôpital de Saint-Louis), via leur société NAD Trade, souhaitent importer l’engrais à Dakar mais manquent de fonds. Thierno Ndiaye contacte Balla Camara Seck, qui le met en lien avec Ndèye Nancy Niang de TCT. Après négociations, un accord est signé le 18 mars 2020 entre Chandra, Ndiaye, Niang et Lamine Ngom (Amine Group). Amine Group doit acquérir 10 300 tonnes et céder 25 000 tonnes à Hacko Holding, avec TCT comme agent. À la demande de Ndiaye, Niang signe au nom d’Amine Group. Les connaissements sont établis pour Amine Group et Hacko Holding, et des contrats de manutention sont conclus avec Somicoa et TVS (Necotrans).

Avril 2020 : Arrivée du Pangeo et rupture

Le navire Pangeo arrive au port de Dakar le 18 mars 2020, mais le déchargement ne commence que le 2 avril. Amine Group remet à TCT trois chèques totalisant 77,268 millions FCFA pour le dédouanement des 10 300 tonnes. Le 4 avril, Chandra rompt le contrat avec Amine Group, insatisfait des conditions, provoquant des tensions. Amine Group réclame son investissement, mais TCT ne peut agir, les connaissements étant au nom d’Amine Group et Hacko Holding. Le 16 avril, un nouvel accord désigne Niang pour gérer les formalités portuaires, vendre l’urée, payer Chandra et rembourser Amine Group. Hacko Holding, affecté par la maladie de son dirigeant Mohamed Hacko (atteint de Covid-19), est écarté après ce contrat.

Mai-juin 2020 : Stockage et premières irrégularités

Le 17 mai, les 35 300 tonnes sont déchargées et stockées dans les entrepôts de TCT à Rufisque et au CICES, sous sa garde exclusive. Face à des problèmes judiciaires, Lamine Ngom exige le remboursement de son investissement. Lors d’une réunion avec Niang, Ndiaye et Chandra, ce dernier alloue 7 000 tonnes pour couvrir les frais d’Amine Group et TCT, dont 3 000 tonnes pour Ngom. Le 9 juin, la douane saisit 700 tonnes vendues sans paiement des droits, entraînant un règlement transactionnel avec Amine Group (représenté par TCT) le 12 juin. Ngom quitte le Sénégal le 17 juin.

Juillet-août 2020 : Nouveau contrat

Avec Ngom hors du pays et Hacko dans le coma, Niang devient l’unique interlocutrice de Chandra. Le 25 août, un nouveau contrat est signé pour 28 000 tonnes, les 7 000 tonnes restantes ayant été cédées à Amine Group et TCT pour leurs frais. L’urée reste stockée, sans vente effective.

Janvier-mars 2021 : Échec des ventes et mise en demeure

Le 26 janvier 2021, Niang s’engage à livrer 16 000 tonnes à Stals (Sénégal) et à vendre 12 000 tonnes au Mali. En mars, aucun progrès n’est constaté. Le 18 mars, Chandra envoie une mise en demeure, réclamant la livraison des 16 000 tonnes et les profits des 12 000 tonnes. Niang répond que les 16 000 tonnes ont « disparu » : 11 000 tonnes auraient été volées par Ngom au port, et le reste détruit par la pluie. Elle dit avoir découvert ce détournement lors de la saisie douanière de juin 2020, une explication incohérente, car elle a signé pour 28 000 tonnes en août 2020. Pour les 12 000 tonnes, elle invoque un paiement non reçu.

Avril 2021 : Plainte de Chandra

Le 12 avril 2021, Chandra porte plainte contre Niang pour la valeur des 28 000 tonnes, affirmant qu’elle est sa seule cocontractante. Il déclare avoir reçu 435 millions FCFA et réclame 3,9 milliards FCFA. Niang maintient que 12 000 tonnes ont été vendues au Mali, 5 000 tonnes détruites par la pluie, et 11 000 tonnes détournées par Ngom, impliquant Aziz Ndiaye, Massata Ndiaye, Ababacar Kébé et Alioune Diouf.

Points clés de l’enquête

– Thierno Ndiaye: Confirme avoir présenté Chandra à Niang, mais sa défense (un contrat d’apporteur d’affaires avec Amine Group) est fragilisée par l’annulation du contrat Amine Group-Re Energy le 4 avril 2020. Il a reçu 35 millions FCFA et une Range Rover Sport, que Ngom revendique comme volée par Niang.

– Massata Ndiaye: Prétend avoir acheté 4 000 tonnes pour 640 millions FCFA à Amine Group, mais ses déclarations varient (enlèvement au port en 2021, puis au CICES en 2022). Il manque de preuves pour les paiements, et ses factures sont contestées.

– Alioune Diouf Lambaye: Affirme avoir acheté 2 000 tonnes à Ngom pour 320 millions FCFA, mais ses paiements à Niang (69,5 millions FCFA pour 472 tonnes) et ses déclarations sur les livraisons (CICES, non port) sont incohérentes. Il n’a pas reçu 1 600 tonnes promises.

– Lamine Ngom et Atoumane Sy: Ngom, absent depuis juin 2020, est accusé par Niang de détournement, mais aucune plainte ne le visait à son départ. Sy, témoin pour Hacko Holding, n’est pas poursuivi, n’ayant signé aucun contrat ni géré de stock.

Ce dossier, aux multiples contradictions, reste sous instruction, avec des auditions en cours pour démêler les responsabilités.

