Le monde de l’animation télévisuelle en deuil : Guin Thieuss n’est plus!

Le Sénégal pleure la disparition de Guin Thieuss, ancien animateur et promoteur de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS), décédé ce mardi. Figure incontournable du paysage audiovisuel national, il laisse derrière lui un héritage indélébile marqué par son charisme, sa passion et son engagement pour le métier.

Guin Thieuss a marqué plusieurs générations de téléspectateurs par son style unique et sa présence chaleureuse à l’écran. Véritable maître de l’animation, il a su captiver son public avec son énergie communicative et son talent, faisant de lui l’un des visages les plus emblématiques de la RTS.

Au-delà de son parcours professionnel, Guin Thieuss était aussi un homme de combat. Il avait révélé il y a plusieurs années souffrir d’une tumeur, une épreuve qu’il a affrontée avec un courage et une dignité exemplaire. Son parcours de vie, marqué par la résilience, restera gravé dans les mémoires.

Son départ est une perte inestimable pour le monde de la télévision et de l’animation au Sénégal. Il était bien plus qu’un animateur : une source d’inspiration pour les jeunes générations, un mentor pour ses collègues et une légende vivante de son art.

Les hommages affluent de toutes parts, témoignant de l’impact qu’il a eu sur ses pairs et son public fidèle. Son souvenir restera vivant à travers les émissions qu’il a animées, les moments qu’il a partagés avec son audience et l’influence qu’il a exercée sur le monde des médias sénégalais. Guin Thieuss s’en est allé, mais son empreinte demeure.