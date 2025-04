Fonds COVID-19: Abdou Aziz Mbaye obtient une liberté provisoire après avoir présenté des...

Abdou Aziz Mbaye, président des communicateurs traditionnels, a obtenu une liberté provisoire à l’issue de sa comparution devant le juge d’instruction du 5e cabinet, dans le cadre de l’enquête sur la gestion des Fonds Force Covid-19. Il est poursuivi pour un détournement présumé de 150 millions FCFA.

Selon Seneweb, l’intéressé, assisté de ses avocats Me Seydou Diagne et Me Alioune Badara Fall, a rejeté les accusations portées contre lui. Il a présenté des justificatifs couvrant 146 millions FCFA et a versé les 4 millions restants en consignation. Ce geste a pesé dans la décision du magistrat instructeur, qui a finalement accordé la liberté provisoire.