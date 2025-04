Environnement : ACD lance un programme de formation et de sensibilisation axé sur l’autonomisation juridique et et la justice environnementale

Le Mouvement Actions Citoyennes pour le Développement de la Casamance (ACD/Casamance) vient de lancer un ambitieux programme de formation et de sensibilisation axé sur l’autonomisation juridique et la justice environnementale. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique citoyenne de renforcement des capacités locales face aux défis climatiques et sociaux croissants.

Comprendre les enjeux de la justice environnementale pour mieux agir

L’objectif principal du programme est de permettre aux membres de l’ACD de s’approprier les notions clés liées à la justice environnementale : comprendre son impact direct sur les communautés et développer des outils concrets pour lutter contre les injustices écologiques. À travers des supports pédagogiques diversifiés vidéos, modules interactifs, exercices pratiques les participants seront formés à aborder les problématiques environnementales sous l’angle des droits humains.

Une approche inclusive pour un changement durable

Selon une récente étude, la lutte contre le changement climatique ne saurait réussir sans une mobilisation collective incluant citoyens, éducateurs, décideurs et acteurs économiques. En misant sur la sensibilisation, la formation et l’innovation locale, l’initiative de l’ACD/Casamance vise à bâtir des communautés informées, résilientes et aptes à réduire leur empreinte écologique tout en s’adaptant efficacement aux bouleversements environnementaux.

Un volet d’assistance technique clinique permanente est également prévu afin de garantir un appui qualitatif et pérenne dans la région.

ACD/Casamance : une voix citoyenne pour la justice et le développement

Organisation laïque et apolitique, ACD/Casamance est portée par des jeunes, des femmes et des hommes de la région, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région et la diaspora. Elle s’est donné pour mission de dénoncer les injustices sociales, d’alerter les pouvoirs publics, et de contribuer activement au développement socio-économique de la Casamance.