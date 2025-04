Grand Prix Riad Fattah 2025 : L’événement incontournable du motocyclisme au Sénégal

Le Horizon Riders Club annonce avec fierté la 8ᵉ édition du Grand Prix Riad Fattah, un rendez-vous emblématique pour les passionnés de sports mécaniques. Cet événement, qui se déroulera les 5 et 6 avril 2025 sur le prestigieux Circuit Dakar Baobab de Sindia, s’impose comme la compétition moto la plus attendue au Sénégal.

Cette édition revêt une importance particulière, rendant hommage à Riad Fattah, une figure marquante du motocyclisme . Plus qu’une simple compétition, cet événement est aussi une plateforme de sensibilisation à la sécurité routière, mettant en lumière l’impact des deux-roues dans le développement économique et social du pays.

Le Grand Prix Riad Fattah 2025 réunira des pilotes de haut niveau qui s’affronteront dans neuf catégories distinctes, témoignant de la diversité et de la richesse du motocyclisme:

Moto Jakarta 80 cm³

Moto Jakarta 94 cm³

Moto Jakarta 180 cm³

Moto Jakarta 200 cm³

Moto 250 et 300 cm³

MT07

Routière 600 cm³

TMax

Cette classification garantit une compétition équilibrée où chaque pilote pourra exprimer son talent dans sa catégorie de prédilection.

Le Grand Prix Riad Fattah 2025 s’annonce comme un événement exceptionnel, réunissant adrénaline, performance et esprit de compétition. Entre vitesse et technicité, cette compétition mettra en lumière les meilleurs pilotes du Sénégal et d’ailleurs, offrant un spectacle inoubliable aux amateurs de sensations fortes.

Rendez-vous les 5 et 6 avril 2025 pour vivre l’émotion au plus près de la piste.