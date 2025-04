Lutte contre la délinquance économique : le Pôle judiciaire financier dresse un bilan marquant

Le Procureur du Pôle judiciaire financier (PJF), Abdoulaye Alioune Sylla, a présenté ce jeudi 17 avril un bilan détaillé des actions menées par sa juridiction au cours des sept derniers mois. Lors d’une conférence de presse tenue au parquet de Dakar, le magistrat a fait état d’avancées significatives dans la lutte contre les crimes économiques et financiers.

À ce jour, 292 dossiers sont en cours de traitement, impliquant 262 personnes, a précisé le procureur. Dans le cadre de ces procédures, 15 milliards de francs CFA ont été saisis ou consignés au titre du cautionnement.

Le parquet financier a par ailleurs reçu des contributions majeures de structures de contrôle nationales, notamment 20 rapports transmis par la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) et 8 rapports issus de l’OFNAC (Office national de lutte contre la fraude et la corruption), qui ont permis d’alimenter plusieurs enquêtes en cours.

Sur le plan patrimonial, les saisies opérées dans le cadre de ces investigations sont également notables :

92 véhicules de diverses marques,

de diverses marques, 11 titres fonciers situés entre Rufisque, Thiès et Mbour,

situés entre Rufisque, Thiès et Mbour, 2 titres fonciers enregistrés provisoirement au nom de l’État,

enregistrés provisoirement au nom de l’État, ainsi que plusieurs pirogues et moteurs.

Ce bilan illustre la montée en puissance des actions judiciaires contre les pratiques de malversations, dans un contexte de plus en plus exigeant en matière de transparence, de redevabilité et de bonne gouvernance publique.