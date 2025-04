Le rêve d’un Pape noir : une espérance portée par Monseigneur Benjamin Ndiaye

La question avait été posée début mars à Monseigneur Benjamin Ndiaye, ancien archevêque de Dakar, lors d’un entretien exclusif avec le directeur général de la RTS. Sa réponse, empreinte d’émotion et d’espérance, prend aujourd’hui une résonance toute particulière.

Le pape François s’est éteint ce lundi 21 avril 2025 au Vatican, à l’âge de 88 ans, mettant fin à douze années d’un pontificat marqué par l’humilité, l’ouverture et la réforme. Tandis que les hommages affluent des quatre coins du monde, le Saint-Siège s’organise pour les funérailles du souverain pontife et prépare la tenue du conclave qui désignera son successeur.

La question de la succession est désormais sur toutes les lèvres : l’Église catholique pourrait-elle, pour la première fois de son histoire, élire un Pape noir ?

« Moi, j’en rêve. Honnêtement, j’en rêve », confiait Monseigneur Ndiaye en mars dernier. « Quand on observe la vitalité et le dynamisme de l’Église en Afrique, on ne peut qu’y croire. »

Et d’ajouter avec conviction : « Nul ne peut m’ôter cette foi : le peuple noir a tant souffert à travers l’histoire… L’élection d’un Pape noir serait un geste prophétique, un symbole d’une portée immense. Je le crois profondément. »

L’ancien archevêque de Dakar tient toutefois à rappeler que l’élection du souverain pontife reste l’apanage des cardinaux réunis en conclave. Le choix du futur Pape reposera donc, avant tout, sur leur discernement et leur volonté de répondre aux défis contemporains de