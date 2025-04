Fonds Covid : Une troisième vague d’interpellations déposée par le parquet à la DIC

Libération a annoncé dans sa parution du jour, qu’une nouvelle série d’arrestations a été enregistrée dans le cadre de l’enquête sur les Fonds Covid. Nos confrères informent que plusieurs agents relevant du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’enfance ont été interpellés.

Depuis que le parquet a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) sur cette affaire, les opérations de mises en cause et d’interpellations se sont multipliées. Hier, Djiby Diakhaté, ancien Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) dudit ministère, ainsi que son ex-collaborateur Ndongo Mbaye et Mamadou [nom à compléter], ont été présentés au procureur.

L’enquête menée par la DIC a mis en lumière plusieurs irrégularités graves impliquant Djiby Diakhaté. Il est notamment reproché :

d’avoir procédé à des paiements de primes à partir des Fonds Covid ou de la caisse d’avance « Aides et Secours » ;



d’avoir effectué des versements au nom de tiers, en les rattachant frauduleusement à des prestataires ou à des agents du ministère, à leur insu, en usurpant leur identité avec de fausses références de carte d’identité nationale et des signatures falsifiées ;



d’avoir accordé des prêts à certaines personnes, prélevés sur les Fonds Covid et jamais remboursés ;



d’avoir distribué des sommes en espèces aux mêmes individus à plusieurs reprises et dans des délais très courts, toujours sur les Fonds Covid ;



mais également d’avoir validé des paiements sans pièces justificatives valides, en utilisant de fausses décharges comportant des imitations de signatures.



Lors de son audition, Djiby Diakhaté a tenté de justifier certaines irrégularités en évoquant des erreurs de reporting, notamment les doublons de pièces justificatives. Il a également déclaré qu’il ne s’agissait pas de dépenses fictives, mais de transferts d’argent ayant bel et bien eu lieu, soutenus – selon lui – par des décharges établies ultérieurement, bien que portant des signatures falsifiées.