Le Centre International Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) abritera, les 24 et 25 avril prochains, la Conférence Sociale sur l’Emploi et l’Employabilité.

Placée sous le thème « Emploi et Employabilité : Défis et Perspectives pour un Sénégal Souverain, Juste et Prospère », cette rencontre de haut niveau réunira l’ensemble des acteurs clés du développement socio-économique du pays.

Durant deux jours, représentants des secteurs public et privé, ainsi que de la société civile, engageront des échanges approfondis autour des enjeux majeurs liés à l’emploi. Ils exploreront des solutions concrètes pour améliorer l’employabilité des citoyens sénégalais, en phase avec les réalités du marché du travail.

Cette conférence constitue une plateforme privilégiée de dialogue et de concertation, visant à bâtir une vision partagée d’un avenir professionnel plus inclusif, équitable et durable pour toutes les composantes de la société.