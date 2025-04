Nécrologie: Abdou Diop Madiodio, un homme de foi, s’est éteint

C’est avec une profonde tristesse et une foi résignée à la volonté divine que nous annonçons le rappel à Dieu de notre père bien-aimé, Abdou Diop Madiodio, fervent Mouride et talibé dévoué, survenu ce 18 Avril 2025 à l’âge de 88 ans.

Qu’Allah (SWT), dans Sa miséricorde infinie, lui pardonne ses fautes, accepte toutes ses bonnes actions, et l’accueille dans les plus hauts degrés du Jannah Al-Firdaws. Puisse son engagement spirituel, sa piété, et son attachement indéfectible aux enseignements de Serigne Touba être pour lui une lumière dans sa tombe.

Nous demandons humblement à tous ceux qui l’ont connu ou aimé de prier pour le repos de son âme.

Yalla Na Yàlla Khaareko aljanatu Firdawsi, amine. Niaanal Leen ma ko. Jerejef

Merci de garder la famille dans vos pensées et vos prières en ces moments douloureux.

Serigne Saliou Diop Ndiawar