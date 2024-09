«Nous travaillons pour une grande inter-coalition…« , a déclaré Abdou Mbow. Invité ce dimanche de l’émission JDD sur i-radio, le porte-parole adjoint de l’Apr est revenu sur la création de la Coalition Takku Wallu Sénégal, par les Libéraux, en perspective des Législatives du 17 novembre.

« Il ne faut pas oublier que depuis que le Président Macky Sall, tout au long de ses mandats, a œuvré pour les retrouvailles de la famille libérale. Vous avez vu qu’il a eu une alliance avec Idrissa Seck. On n’a jamais rompu les échanges avec le Pds. Il y a eu le Bloc des libéraux et des démocrates qui s’est formé avec plus de 30 partis qui se voient et qui échangent. Modou Diagne Fada, Oumar Sarr et Aliou Sow d’autres sont dans l’alliance avec l’Apr. Nous nous sommes rapprochés de ce bloc politique qui est le Pds. Et aujourd’hui on a une alliance électorale qui va au-delà d’ailleurs avec une ouverture à des socio-démocrates comme Adji Mergane Kanouté à la tête de cette formation avec des anciens de Macky 2012« , a soutenu Abdou Mbow.

Qui reste convaincu que ce front peut empêcher à Diomaye-Sonko d’avoir une majorité parlementaire. Et qu’ils n’ont pas confiance « en ces autorités parce que si elles ont une majorité, ils vont continuer à gâcher ce pays et à l’isoler sur le plan diplomatique« .

« J’ai trois mandats parlementaires, j’ai plus d’expérience que ces gens. Ceux qui sont à la tête du pays ne savent pas comment fonctionne l’administration. Par contre, l’expérience donne à la personne une sagesse. La coalition Takku Wallu Sénégal est composée de personnes expérimentées, qui ont eu à gérer des responsabilités dans ce pays. Nous sommes en train de travailler à avoir une grande inter-coalition afin d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale« , renchérit-il.

Par ailleurs, il a fait part de ses craintes liées aux délais qui sont courts. Selon lui, les tenants u pouvoir « risquent d’avoir les élections les plus mal organisées de l’histoire. Macky Sall a organisé 11 élections malgré les difficultés. Mais avec ces gens, si on va aux élections dans ces conditions, avec toutes ces violations, on aura une élection catastrophique”.

Avec Khalil Kamara

Senego