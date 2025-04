Sénégal : 65 ans d'indépendance, vers une défense autonome et souveraine !(Par Me Abdoulaye TINE)

Ce 04 avril 2025, j’ai eu l’honneur d’assister au défilé présidé par son excellence le président Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Ce moment symbolique souligne notre engagement envers une défense fondée sur la souveraineté technologique et industrielle.

Face aux défis géopolitiques actuels, le Sénégal renforce son autonomie par le développement d’infrastructures militaires et d’une véritable industrie d’armement. Sous le leadership du Président Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, nous affirmons notre présence sur la scène internationale tout en soutenant notre tissu industriel local.

Évolutions techniques et industrielles clés en cours :

Systèmes de communication : Développement de technologies sécurisées pour des opérations militaires efficaces.

Drones : Renforcement des capacités de reconnaissance et de renseignement.

Véhicules blindés : Conception de véhicules adaptés aux conditions locales pour protéger nos soldats.

Cybersécurité : Formation d’experts locaux en collaboration avec des institutions académiques.

Formation internationale : Programmes visant à renforcer les compétences de nos forces spéciales.

La proposition de rebaptiser l’avenue générale De Gaulle en l’honneur de Mamadou Dia témoigne de notre volonté de réécrire notre histoire et d’honorer les luttes pour notre indépendance.

D’ici la fin de l’année, nous mettrons fin à la présence des bases militaires étrangères sur notre sol, affirmant ainsi notre autodétermination. Ce choix audacieux renforcera notre sécurité nationale et notre autonomie décisionnelle, tout en soulevant de nouveaux défis militaires et stratégiques.

En ce jour mémorable, réaffirmons notre détermination à bâtir une défense autonome et résiliente, essentielle pour notre sécurité et notre développement. Engageons-nous à poursuivre la quête d’une souveraineté pleine et entière. Célébrons notre indépendance et notre capacité à nous projeter vers l’avenir en tant que nation forte, unie et résiliente.

Le chemin est encore long, mais ensemble, faisons du Sénégal un modèle de souveraineté et de progrès sur le continent africain et au-delà.

Vive le Sénégal, vive notre indépendance, et bonne fête à tous !

Me Abdoulaye TINE

Avocat à la Cour et docteur en droit

Président du Parti Union Sociale Libérale (USL)

Membre de la Coalition Diomaye Président.