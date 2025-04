Rufisque : un présumé voleur lynché à mort, la police ouvre une enquête

Un drame de violence s’est déroulé ce samedi dans le quartier de Darou Rahmane à Rufisque, lorsqu’un homme accusé de vol a été capturé par des habitants qui ont choisi de recourir à la justice populaire. L’individu a été ligoté entre deux poteaux électriques et soumis à un lynchage violent, un acte de vengeance collective qui a malheureusement coûté la vie à l’accusé. À ce jour, son identité demeure inconnue.

Face à cette tragédie, la police centrale de Rufisque a ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de cet acte barbare. Les autorités ont exprimé leur volonté de retrouver les responsables et de les traduire en justice, soulignant l’importance de respecter le cadre légal pour traiter les faits criminels. Cet incident met en lumière les dangers liés à la justice expéditive et rappelle la nécessité de renforcer la confiance envers les institutions judiciaires.

Les premiers rapports relayés par nos confrères de Kawtef ont permis de révéler l’ampleur du lynchage collectif et la violence qui a prévalu. Ce drame tragique incite à une réflexion profonde sur les dérives liées aux actes de justice populaire, et sur l’urgence de promouvoir le recours aux voies légales pour régler les différends. Il en va de la préservation de l’ordre public et des droits humains fondamentaux.