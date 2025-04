Trois heures d’échanges intenses avec six journalistes autour de cinq grands thèmes (Par Ousseynou LY)

Trois heures et cinq minutes d’échanges soutenus avec six journalistes, articulés autour de cinq grands thèmes déclinés en plusieurs sous-thèmes. Des réponses précises, claires et argumentées à toutes les questions – y compris les relances – sans recourir à la moindre fiche, sans solliciter la moindre note de ses collaborateurs.

Et cela, au terme d’une séquence présidentielle de 48 heures d’une intensité remarquable : finalisation et prononciation du discours à la Nation, accueil des chefs d’État invités, participation à la retraite aux flambeaux du 3 avril, cinq heures de défilé militaire et civil le 4 avril, déjeuner officiel avec les chefs d’État présents, suivi d’audiences diplomatiques.

Si le Président Bassirou Diomaye Faye a su faire preuve d’un tel niveau de précision, de transparence et de maîtrise dans ses réponses, c’est bien parce qu’il incarne une chose : un engagement sincère à servir l’État, une implication totale et quotidienne dans la conduite des affaires publiques, et un suivi constant des politiques publiques, tant au niveau stratégique qu’opérationnel. La maîtrise des dossiers qu’il démontre dans cet exercice, comme dans tant d’autres, est le fruit d’une méthode de travail rigoureuse, d’une répartition claire des rôles au sein de l’Exécutif, et d’une articulation fluide des outils de pilotage mis à sa disposition.

« Xaleyi xamu ñu État », disaient-ils. C’était l’un des éléments de langage des déchus de mars 2024. Mais jour après jour, ils se réveillent avec cette crainte désormais fondée : les “boys” sont en train de réussir là où eux ont échoué – par l’honnêteté, la transparence, la compétence et le patriotisme.

Les Sénégalais peuvent être fiers de leur choix. Même si certains, encore désorientés par cette dynamique nouvelle, peinent à le reconnaître – et tentent, sans grande conviction, de leur faire croire le contraire.

Ousseynou LY

Ministre-conseiller, Porte-parole de la Présidence de la République