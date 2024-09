Les discussions entre les acteurs politiques et les services du ministère de l’Intérieur ont été longues. Et beaucoup, jusque tard hier, pensait que le ministère de l’Intérieur allait accorder une oreille attentive aux retardataires et permettre aux coalitions et partis politiques de discuter davantage sur les choix et arrondir les angles dans leurs rangs.

Il n’en sera rien si l’on se réfère au communiqué du ministère de l’Intérieur. Ce matin, dans un document parvenu à Kéwoulo, les service du général Jean-Baptiste Tine ont fait savoir que «les dépôts de candidatures aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 seront clôturés ce soir, à minuit.»

Et cela malgré les instances de nombreux leaders et candidats qui n’ont pas pu réunir les documents demandés, surtout le casier judiciaire. En ce moment où les centres d’état civils travaillent au compte goute à cause notamment de grèves corporatistes qui durent depuis plus d’un an. Avec cette fermeture des dépôts, nombreux sont ceux qui vont devoir enterrer leur ambition de devenir député.