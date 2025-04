Développement Personnel : Les règles d’or pour purifier son âme

Le Prophète Mohamad psl a dit” Allah ne regarde pas vos corps et biens, mais il regarde vos âmes et vos actions”. Il faut donc construire une personnalité musulmane dés le bas âge. Enseigner à l’enfant comment purifier son âme , ses intentions, pour que ses actions soient ennoblies.Comment canaliser ses énergies et les orienter vers l’utile, le beau, le vrai et le juste. Avoir: la morale individuelle, les bonnes meurs avec Allah et avec les hommes. Celui qui a une bonne éducation musullmane, son coeur déborde de qualités humaines qui se reflétent sur sa conduite.

En prenant exemple sur le contenu de la bouteille, on distingue quatre sortes d’individus:

– la bouteille est pleine de bonnes choses , comme le musulman sincère.

– La bouteille est pleine de mauvaises choses, comme le mécréant idolâtre.

-La bouteille contient du bon et du mauvais comme le coeur du malade et hypocrite.

– La bouteille est vide, comme les irresponsables( les sans esprit).