Meurtre de Mouhamed Rassoul Mbaye à la Sicap liberté 3 : Ch. O. Khairou, le présumé meurtrier déféré au parquet

Arrêté pour le meurtre de son camarade Mouhamed Rassoul Mbaye, Ch. O. Khairou, un jeune ressortissant mauritanien, a été présenté jeudi 3 avril, au procureur de la République, à la suite de l’enquête menée par le commissariat de Dieuppeul.

L’autopsie, réalisée au service d’anatomie et de cytologie pathologique de l’hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP) de Grand-Yoff, a permis de confirmer les circonstances du décès de la victime. Les policiers ont ainsi bouclé leur enquête et retenu contre le mis en cause les chefs « d’homicide volontaire et de détention illégale d’arme blanche. »

Ch. O. Khairou a fait l’objet d’un retour de parquet, en attendant l’ouverture probable d’une information judiciaire, à l’issue de laquelle il pourrait être inculpé puis placé sous mandat de dépôt, selon des sources proches du dossier, informe Seneweb.