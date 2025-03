Après un match nul éprouvant contre le Soudan samedi dernier, les Lions affichent une détermination renouvelée dans leur quête de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce mardi, ils ont su transformer cette énergie en victoire, s’imposant 2-0 face au Togo lors de la sixième journée de la poule B.

Sur le terrain, c’est Pape Matar Sarr qui a donné le coup d’envoi offensif en ouvrant le score à la 35e minute, illustrant toute l’ambition et le potentiel de l’équipe. Le second but, inscrit à la 67e minute suite à une action malencontreuse du défenseur togolais, a permis aux Lions de conforter leur avance et de prendre un virage décisif dans le groupe.

Ce résultat porte le Sénégal à 12 points, avec une différence de buts de +7, le hissant à la deuxième place du groupe, juste derrière la RD Congo qui mène avec 13 points après une victoire 2-0 contre la Mauritanie. Pendant ce temps, le Soudan, fort de son match nul contre le Soudan du Sud, se trouve en troisième position avec 12 points et une différence de +6.

Au-delà des chiffres, cette victoire revêt une importance symbolique pour les Lions. Elle témoigne d’une résilience et d’une capacité à rebondir face à l’adversité, tout en insufflant un nouvel élan dans une compétition de plus en plus relevée. L’équipe, consciente des enjeux, sait que chaque point compte dans cette lutte acharnée pour décrocher une place sur la scène mondiale.

En définitive, cette performance renforce non seulement les ambitions de qualification, mais elle galvanise également l’ensemble du collectif, qui poursuit sa route avec l’espoir de porter haut les couleurs du Sénégal lors du Mondial 2026.