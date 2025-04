Yeumbeul Nord : Une tentative de drague tourne au drame, un ado perd la vie

Un drame tragique a secoué le quartier de Darou Rahmane, à Yeumbeul Nord, dans la banlieue dakaroise, vendredi 4 avril 2025, aux alentours de 21 heures. Un adolescent de 15 ans, A. Sène, a perdu la vie suite à une violente altercation avec une autre mineure, A. Gaye, âgée de 13 ans.

Selon les informations rapportées par « Les Échos », les événements se sont produits devant une boutique du quartier. A. Sène aurait abordé la jeune fille en lui faisant des avances, ce qui a provoqué un malaise chez elle. Face à son insistance, A. Gaye aurait tenté de s’éloigner, mais après avoir été poussée à bout par son comportement, elle l’a violemment repoussé. Dans la confusion, le garçon a perdu son équilibre, trébuché et chuté sur un objet métallique pointu, se blessant gravement au niveau du thorax.

Malgré une intervention rapide et son transport vers le centre de santé de Yeumbeul Nord, A. Sène est décédé de ses blessures avant même d’arriver à destination. La police a procédé à l’arrestation de la jeune A. Gaye et l’a placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de clarifier les circonstances de ce drame et de déterminer les responsabilités dans ce tragique incident.