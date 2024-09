Le barrage de Diopcounda, situé dans la région de Sédhiou, est aujourd’hui dans un état de délabrement très avancé en raison des fortes pluies récentes et de la pression des eaux du bras du fleuve. Construit en 1995 sous l’impulsion du guide religieux Cheikh Aliou Souané, originaire de la région, cet ouvrage n’est plus en mesure de contenir les volumes d’eau de pluie et du fleuve.

Le barrage, qui fait également office de pont, est l’axe principal reliant les villages du Pakao aux communes de Kolibantang et de Souna Karantaba. La situation devient critique, paralysant les déplacements des populations locales. Les maires des différentes communes concernées se sont rendus sur place pour évaluer les dégâts et exprimer leur profonde inquiétude face à cette situation alarmante.

Abdoulaye Faty, maire de Kolibantang, a lancé un appel pressant aux nouvelles autorités pour qu’elles interviennent en urgence. « Cet axe est le seul moyen de ravitaillement pour nos villages. Si rien n’est fait, les habitants n’auront d’autre choix que d’utiliser des pirogues pour rejoindre leur village », a-t-il averti. Le pont est décrit comme le « cordon ombilical » entre les deux rives du Pakao et du Souna, soulignant ainsi son importance vitale pour la région.

Le représentant du maire de la commune d’Oudoucar a également exhorté la communauté à se mobiliser pour trouver une solution rapide à ce problème. « Dès lundi, nous ferons appel à un ingénieur pour entamer les premiers travaux nécessaires afin de restaurer cet ouvrage crucial pour la mobilité de nos populations, qui vivent dans une grande inquiétude. »

L’état du barrage de Diopcounda menace de couper l’accès entre les villages, rendant urgente une intervention pour assurer la continuité des déplacements et des échanges entre les rives. Les habitants attendent une réaction rapide des autorités pour éviter une paralysie complète de cette zone rurale.