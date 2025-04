Sonko - Diomaye : Un an déjà , L'avènement d'une nouvelle ère politique au Sénégal

En 2014, alors qu’ils occupent des postes d’inspecteurs des impôts, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko cofondent le parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF). Animés par une vision souverainiste et un engagement inébranlable contre la corruption, ils gagnent rapidement en notoriété. En 2019, Ousmane Sonko se présente à l’élection présidentielle, recueillant près de 16 % des suffrages et se classant troisième, un résultat qui confirme l’implantation du PASTEF sur la scène politique nationale.

L’ascension politique des deux leaders est toutefois marquée par des confrontations régulières avec le pouvoir en place. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté sous les accusations de “diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation”, après avoir publiquement critiqué le système judiciaire. Ousmane Sonko, quant à lui, fait face à des poursuites judiciaires qui le disqualifient de la course présidentielle de 2024, exacerbant les tensions politiques et mobilisant une frange importante de la population en leur faveur.

Privé de la possibilité de se présenter, Ousmane Sonko et le PASTEF investissent Bassirou Diomaye Faye comme candidat à la présidentielle. Bien qu’incarcéré, ce dernier bénéficie d’une dynamique militante sans précédent, galvanisée par le charisme et le soutien actif d’Ousmane Sonko. Leur discours, axé sur la souveraineté nationale, la transparence et la justice sociale, trouve un écho particulier auprès de la jeunesse et des classes populaires, lassées des dérives du pouvoir en place.

Quelques jours avant le scrutin du 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont libérés, insufflant un nouvel élan à leur campagne. Le verdict des urnes est sans appel : Bassirou Diomaye Faye remporte l’élection avec plus de 54 % des suffrages, devenant ainsi le plus jeune président élu du Sénégal à 44 ans. Lors de sa cérémonie d’investiture le 2 avril 2024, il nomme Ousmane Sonko Premier ministre, concrétisant ainsi leur promesse de gouverner ensemble dans un esprit de rupture avec l’ancien régime.

Dès leur entrée en fonction, le duo Faye-Sonko s’attelle à la mise en œuvre des réformes annoncées, avec un accent particulier sur la moralisation de la vie publique, la souveraineté économique et la refonte institutionnelle. Cependant, leur gouvernance est scrutée de près. Si certains louent leur volonté de transformation, d’autres pointent du doigt des difficultés d’application et un rythme de changement jugé trop lent. L’équilibre entre volontarisme politique et réalités institutionnelles constitue un défi majeur pour leur mandat.

L’ascension politique de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko illustre une mutation significative du paysage politique sénégalais. Portés par une génération en quête de renouveau et de justice, ils incarnent une alternative aux forces traditionnelles. Toutefois, leur capacité à traduire leurs engagements en réformes concrètes déterminera la pérennité de leur projet politique et leur impact sur l’avenir du Sénégal.