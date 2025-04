L’ancien ministre Pape Malick Ndour n’a pas mâché ses mots en répondant au président Bassirou Diomaye Faye, suite aux critiques formulées à l’encontre du régime de Macky Sall.

Dans une déclaration tranchante, il a remis en question la capacité réelle de l’actuel chef de l’État à impulser un changement concret.

« Tu sais que Macky Sall fait des choses… mais nous, on sait que toi, tu joues à faire, mais tu fais rien », a lancé Ndour. Avant d’ajouter, cinglant : « On sait que tu as la volonté, mais tu peux à peine… En surface, tu t’agites, mais au fond, t’es immobile. »