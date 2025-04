Régulation des Loyers : Le Premier Ministre Ousmane Sonko prône une réforme structurelle et ambitieuse

Le Premier ministre a relancé le débat sur la régulation des loyers, un enjeu majeur qui, malgré les mesures en vigueur depuis 2014, demeure inefficace, notamment à Dakar, où la pression locative reste particulièrement forte. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, il a insisté sur l’urgence d’une analyse approfondie des facteurs contribuant aux tensions persistantes sur le marché locatif, qui représente le principal poste de dépense des ménages dans de nombreuses agglomérations du pays.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’une refonte des mécanismes actuels de régulation, en s’appuyant sur des données précises concernant l’offre et la demande de logements. Il a également mis en avant l’importance d’une application rigoureuse de la méthodologie de la surface corrigée, afin de garantir des loyers plus justes et accessibles pour les citoyens.

Par ailleurs, il a mis en lumière les défaillances structurelles qui entravent l’efficacité des politiques de logement, notamment les insuffisances en matière d’urbanisation, le développement limité des pôles urbains et la lente mise en œuvre des programmes de logements sociaux. Selon lui, ces aspects doivent être intégrés dans une réflexion globale pour aboutir à une solution pérenne à la crise du logement.

En conséquence, le Premier ministre a chargé le ministre du Commerce, en collaboration avec le Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que le Secrétariat général du Gouvernement, de conduire une évaluation approfondie de la situation actuelle.

L’objectif fixé est d’élaborer, avant la fin du mois de juin 2025, des propositions concrètes visant à réviser les dispositions réglementaires en vigueur. Ce travail devra être mené de manière inclusive, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, afin de garantir des solutions à la fois réalistes, applicables et adaptées aux réalités socio-économiques du pays.