L’Art Subtil de l’Effacement : Enjeux cachés derrière la candidature mauritanienne à la BAD (Par Demba DIKEL)

Au moment où s’organise une chasse aux Noirs subsahariens sur l’ensemble du territoire, une escouade de très hauts cadres internationaux négro-mauritaniens écume les capitales d’Afrique au Sud du Sahara pour promouvoir le candidat du système d’effacement des Noirs de Mauritanie. Ajiib ! On aura tout, absolument tout vu dans ce pays !

Sidi Ould Tah, candidat officiel de la Mauritanie à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), incarne à merveille l’audace du système d’effacement des Noirs mauritaniens : celle de repeindre les institutions africaines aux couleurs d’un nationalisme pâle — très pâle. Officiellement, c’est un choix technique. Officieusement, c’est une opération de reconquête ethno-stratégique : il fallait reprendre le contrôle d’une BAD devenue, horreur suprême, un refuge pour compétences noires.

Pour nombre de pontes du Racisme anti kowri en Mauritanie, l’ex-futur candidat à la Présidence de la BAD, Monsieur Kane Ousmane, faisant trop noir, trop compétent, trop dangereux, car ayant transformé la BAD en couveuse à talents négro-africains ; une sorte de Garderie Internationale des Kowri, était à oublier.

Pourtant comme Ancien vice-président de la BAD, technocrate brillant, Kane Ousmane cochait toutes les cases… sauf celle-ci : celle de la conformité chromatique. Donc, naturellement simplement Noir et non arabe, pullo, Donc disqualifiable.

Et pourtant, et malgré le gages d’une loyauté sans faille au Châtelain chauve du palais ocre, et malgré la hargne éprouvée à faire reconduire Ghazouani partout où il le pouvait, et dès le premier tour comme Président de la République, et contre les promesses à lui faites, il a été disqualifié au profit de Ould Tah. Promesses fondues comme neige au soleil.

Ousmane a surtout oublié une règle sacrée : la loyauté ne blanchit pas, surtout dans un pays où l’ascension d’un cadre noir est tolérée comme une grippe : passagère, inconfortable, et à éradiquer au plus vite.

Autre savoureuse ironie, l’escouade arc-en-ciel pour présenter la Candidature de Ould Tah en Afrique noire. Le casting de la campagne de lobbying pour Ould Tah se compose majoritairement d’anciens amis et/ou collègues de Kane Ousmane : Kaaliidu Gaajo Avocat d’affaires et Co président chez DLAPiper (27 ans à la BAD dont 8 ans comme Conseiller général), Wan Alkaasum ( ancien représentant spécial de Guterres au Mali), Baal Duudu pour les intimes ( Juriste et ancien ambassadeur), Aysata Laam ; jeune louve et fille d’ un ancien haut cadre de la BAD, aujourd’hui à l’Apim) Kamara (…), Bah Alasan ( Consultant), Si Mammadu (…) ; …

Un bataillon noir envoyé prêcher la bonne parole auprès des chefs d’états noirs au profit du candidat blanc d’un système ethnogénocidaire, anti-noir . En Mauritanie, autant de Noirs rassemblés pour une mission nationale, c’est presque un complot. On n’avait pas vu ça depuis Octobre 1961 au siège des Nations-Unies à New-York. Oh le camouflage !!!

Avec la candidature de ce Mauritanien bon teint, la Mauritanie ne cherche pas seulement à placer un homme à la tête de la BAD. Elle veut désinfecter une institution qu’elle soupçonne de trop aimer ses exclus. Et pour cela, quoi de mieux qu’un homme du sérail, servi par une caravane d’ambassadeurs « exotiques » ?

Demba DIKEL