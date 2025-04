Le Sénégal au cœur du dialogue parlementaire mondial : El Malick Ndiaye à la 150e Assemblée de l’UIP à Tachkent

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, est arrivé ce samedi matin à Tachkent, capitale de la République d’Ouzbékistan, pour participer à la 150e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), prévue du 5 au 9 avril 2025.

Il est accompagné d’une délégation composée des députés Abdoul Ahad Ndiaye et Ousmane Sonko, du Secrétaire général de l’Assemblée nationale ainsi que de la Directrice de la coopération internationale. Dans l’après-midi, le Président El Malick Ndiaye a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture de cette rencontre d’envergure mondiale, qui réunit des parlementaires venus de tous les continents.

Cette 150e Assemblée de l’UIP se penche sur des enjeux majeurs tels que la consolidation de la paix, la promotion de la démocratie, le développement durable et la protection des droits humains. La participation du Sénégal à cet événement illustre son engagement résolu en faveur du dialogue interparlementaire, du multilatéralisme et du renforcement des institutions démocratiques, dans un esprit de coopération internationale et de gouvernance responsable.