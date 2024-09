Affaire ONAS : Le Procureur sort de sa réserve et active la Section Recherches

Le procureur serait enfin sorti de sa resserve.

Selon les informations de Libération, le parquet de Dakar, qui s’est adossé à la plainte du député non inscrit Thierno Alassane Sall, a saisi la Section de Recherches (SR) de la gendarmerie nationale.

Dans son transmis, le procureur aurait demandé aux gendarmes une enquête exhaustive sur l’ensemble des faits allégués par les différentes parties.

Thierno Alassane Sall avait, dans son document, rappelé des décision de l’ARMP (actuelle ARCOP) et de la Cour suprême, cassant l’attribution de marchés aux sociétés DELTA et VICAS en 2019 et 2020, alors que l’ONAS était dirigée par Lansana Gagny SAKHO, actuel PCA de l’APIX.

La République des Valeurs parle d’une “Mafia au cœur du système de l’assainissement au Sénégal” et demande au procureur de la République auprès de qui elle a déposé une plainte de se saisir de ce dossier.

Pour rappel, le ministre de la justice a annoncé, lundi dernier, lors de son passage à l’assemblée nationale à l’occasion de la séance plénière portant sur examen du projet de loi devant aboutir à la dissolution du CESE et du HCCT, qu’une enquête a été ouverte sur l’affaire pour apporter toute la lumière sur cette polémique qui secoué et animé les débats dans l’espace public et médiatique du pays.