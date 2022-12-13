Inspiration : Quand le karaté de Sonko booste les designers

Le geste d’Ousmane Sonko, lors de ses retrouvailles avec ses gardes du corps, fait toujours sensation sur la toile.

Dans une vidéo devenue virale, on voit le leader de Pastef exécuter des katas pour exprimer sa joie. Ce qui a inspiré plus d’un.

Ses pas de danse assez simplistes ont incité beaucoup de jeunes à créer leurs marques.

Sur Twitter, par exemple, des infographes s’y sont inspirés pour créer de l’emploi en utilisant ce geste du maire de Ziguinchor comme logo.