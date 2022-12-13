Inspiration : Quand le karaté de Sonko booste les designers

Inspiration : Quand le karaté de Sonko booste les designers

Inspiration : Quand le karaté de Sonko booste les designers

Le geste d’Ousmane Sonko, lors de ses retrouvailles avec ses gardes du corps, fait toujours sensation sur la toile.

Dans une vidéo devenue virale, on voit le leader de Pastef exécuter des katas pour exprimer sa joie. Ce qui a inspiré plus d’un.
Ses pas de danse assez simplistes ont incité beaucoup de  jeunes à  créer leurs marques.
 
 
Sur Twitter, par exemple, des infographes s’y sont inspirés pour créer de l’emploi en utilisant ce geste du maire de Ziguinchor comme logo.
 
Ainsi, à travers cette image, ils ont pu façonner des casquettes, des t-shirts, des ensembles blousons, entre autres.

26 commentaires

  6. Josephrop

    mexican online pharmacy [url=https://pharmmex.today/#]prescriptions from mexico[/url] pharmacy in mexico that ships to us

    Répondre
  13. Josephrop

    Svenska Pharma [url=https://sepharmtop.online/#]Svenska Pharma[/url] apotek stГ¶dstrumpor

    Répondre
  18. Josephrop

    mexican pharmacy that ships to the us [url=https://pharmmex.today/#]medication in mexico[/url] mexicanrxpharm

    Répondre
  24. Josephrop

    Meilleur Viagra sans ordonnance 24h [url=https://sansordonnancefrance.sbs/#]Prix du Viagra en pharmacie en France[/url] Viagra sans ordonnance 24h suisse

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *