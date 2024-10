Inondations dans le nord: Le Khalife Thierno Madani Tall appelle à soutenir les sinistrés

Le Khalife Thierno Madani Tall n’est pas indifférent face à la situation très délicate que vivent les populations des localités de Bakel, Matam, Podor et Tambacounda impactées par la montée de la crue du fleuve Sénégal.

À travers un point de presse tenue ce samedi 19 octobre 2024 à la résidence Thierno Mountaga Tall sise à la rue 19 x 14 de la Médina, le chef religieux a appelé les populations sénégalaises à un élan de solidarité pour soutenir nos compatriotes plongés dans une tourmente profonde causée par les inondations issues de la montée des eaux du fleuve.

Le Khalife a ainsi invité le gouvernement a doublé d’effort pour apporté un secours rapide aux impactés et à prendre les mesures nécessaires pour limiter les dégâts. La voix autorisée du jour a aussi profiter de son face à face avec la presse pour demander aux bonnes volontés, aux hommes et femmes d’affaires, aux résidants de la diaspora à apporter tant que soit peu, leurs contributions en vires, habits, matelas et autres nécessités pour réconforter les populations lourdement éprouvées par cette calamité naturelle inattendue.