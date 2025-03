Aïd el-Fitr : Le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à l’unité et réaffirme son engagement envers les Sénégalais

À l’issue de la prière de l’Aïd el-Fitr à la Grande Mosquée de Dakar, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a délivré un message empreint de ferveur, d’unité et de responsabilité à l’adresse de la nation sénégalaise. Il a saisi cette occasion pour exprimer ses vœux et réaffirmer son engagement envers les aspirations du peuple.

Dans un contexte marqué par le renforcement des liens familiaux et la solidarité, le chef de l’État a insisté sur les valeurs fondamentales qui doivent guider chaque citoyen : « En ce jour sacré, j’invite chaque citoyen à cultiver l’esprit de solidarité, d’écoute et de dépassement. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l’harmonie. Continuons à bâtir une nation de paix, de fraternité et d’équité. »

Le président Bassirou Diomaye Faye a profité de cette célébration religieuse pour réitérer son attachement à une gouvernance de proximité et d’intégrité. Il a insisté sur son engagement à écouter le peuple et à agir en conséquence pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalais : « En ma qualité de président de la République, je réaffirme mon engagement à rester à l’écoute de notre peuple et à servir avec loyauté, rigueur et surtout humilité pour répondre aux attentes légitimes du Sénégal de demain. »

Dans un contexte socio-économique où les attentes sont fortes, le chef de l’État a souligné l’importance de construire un avenir qui soit à la hauteur des sacrifices et des espoirs nourris par la population. Son discours a mis en avant la nécessité d’un engagement collectif pour bâtir un pays où règnent la justice sociale, l’équité et le progrès durable.

En conclusion, le président Bassirou Diomaye Faye a formulé ses meilleurs vœux à l’ensemble des Sénégalais, leur souhaitant une fête de l’Aïd el-Fitr empreinte de sérénité et de spiritualité : « Bonne fête de l’Aïd el-Fitr à toutes et à tous. Que Dieu répande Sa miséricorde et Son pardon sur chaque foyer, protège notre nation et nous guide sur la voie du progrès durable et de la paix. »

Son message, porteur d’unité et d’espoir, réaffirme son ambition de consolider la cohésion nationale et de mener une politique axée sur le bien-être et le développement du Sénégal.