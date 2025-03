Keur Massar Nord : Un projet de préfecture contesté face à une mobilisation citoyenne

À Keur Massar Nord, dans les parcelles assainies unités 4 et 5, un terrain autrefois destiné à la construction d’un collège technique est aujourd’hui au centre d’une controverse. Depuis plus de vingt ans, ce site s’est imposé comme un espace de vie essentiel, accueillant des activités sportives et culturelles au bénéfice des établissements scolaires et des jeunes du quartier. Véritable lieu de cohésion sociale, il constitue un pilier du dynamisme local.

Cependant, la récente décision préfectorale d’y implanter une préfecture suscite une opposition croissante. Habitants, associations et acteurs communautaires dénoncent une décision unilatérale, prise sans concertation avec les parties prenantes.

Selon plusieurs témoignages, l’attitude du préfet, jugée rigide et autoritaire, a exacerbé les tensions. Plutôt que d’engager un dialogue inclusif, il semble déterminé à imposer ce projet malgré la mobilisation citoyenne. Cette posture renforce la frustration et la colère des habitants, qui voient dans cette décision une menace pour un espace public fondamental.

Des interrogations légitimes émergent : pourquoi prioriser l’implantation d’une préfecture sur un site historiquement réservé à l’éducation et déjà largement investi par la jeunesse ? N’existe-t-il pas d’autres alternatives foncières pour répondre aux besoins administratifs sans priver la communauté de ce lieu de rassemblement ?

Ce conflit met en évidence une problématique récurrente en matière d’aménagement urbain : l’absence de dialogue entre les autorités et les populations concernées. Plutôt que d’imposer une décision qui risque d’aggraver les tensions sociales, une approche concertée et participative s’impose.

Il est crucial que les pouvoirs publics ouvrent un espace de dialogue avec les habitants, les associations et les acteurs éducatifs pour identifier une solution mutuellement acceptable. Une gouvernance transparente et inclusive permettrait d’éviter une escalade du conflit et d’assurer un développement urbain respectueux des aspirations locales.

Si aucune issue négociée n’est rapidement trouvée, le risque d’un affrontement social demeure. Il est donc impératif d’engager des discussions constructives et de repenser ce projet dans l’intérêt collectif, afin que l’urbanisation de Keur Massar Nord se fasse dans un esprit de concertation et de respect des besoins citoyens.