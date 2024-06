France-Pays-Bas: “Les deux équipes ont pris le point qu’elles voulaient…”

Très remonté par le spectacle proposé lors du match nul entre la France et les Pays-Bas (0-0), vendredi, à l’Euro 2024, l’ancien international néelandais Pierre van Hooijdonk a regretté les choix défensifs de Didier Deschamps et Ronald Koeman.

Il aura fallu attendre le 21e match de l’Euro 2024 pour assister à un 0-0 en Allemagne. Et malheureusement pour les supporters français, il est tombé sur les Bleus. Orphelins de Kylian Mbappé, resté sur le banc en raison de sa fracture au nez, les vice-champions du monde n’ont pas su venir à bout d’une équipe néerlandaise pas beaucoup plus emballante. Très attendu, ce choc du groupe D n’a pas offert un grand spectacle à Leipzig, avec deux formations maladroites dans la zone de vérité à l’image des deux gros ratés d’Antoine Griezmann.

Koeman et Deschamps épinglés

“Les deux équipes ont pris le point qu’elles voulaient. Elles ont abordé le match de cette façon”, a plutôt bien résumé l’ancien international néerlandais Pierre van Hooijdonk (46 sélections), désormais consultant TV. Pas du genre à manier la langue de bois, l’ex-joueur du Feyenoord Rotterdam, vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 2002 et quatrième du Mondial 1998, a ensuite tiré à boulets rouges sur les deux équipes. “Deschamps… Il n’y avait pas Mbappé et il a mis Rabiot (à gauche) alors qu’il aurait pu mettre Kolo Muani, Barcola, Coman… Avec tout ce matériel à disposition, c’est du football de merde”, a-t-il lâché. Ronald Koeman, jugé trop frileux dans ses choix tactiques, n’a pas non plus échappé à ses critiques.

“Les Pays-Bas, c’est un peu la même chose. Koeman a fait entrer Weghorst, alors que Malen aurait pu représenter une menace avec sa vitesse. Il aurait aussi pu mettre Zirkzee. Les deux équipes ont joué de manière trop conservatrice. Sur le plan offensif, je n’ai absolument rien vu de la part des Pays-Bas. C’est un match décevant. C’était bien défensivement, mais on s’attend aussi à quelque chose offensivement. En seconde période, nous avons passé le ballon 86 fois vers l’arrière sans aucune tentative d’avancer”, a-t-il pesté dans des propos rapportés par Voetbal.

Un avis partagé par l’ex-milieu Rafael van der Vaart : “Le match avait bien commencé, mais à la fin les deux équipes ont pensé : ‘Un point c’est bien, on s’arrête là.’ C’est dommage, même dans cette nouvelle configuration où les meilleurs troisièmes sont qualifiés. La France est incroyablement forte, mais elle doit montrer plus de conviction.” Avec 4 points au compteur, Français et Néerlandais sont bien partis pour rejoindre les huitièmes de finale de cet Euro. Ils termineront la phase de groupes, mardi, à 18h, respectivement contre la Pologne (0 point) et l’Autriche (3 points).