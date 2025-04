Des vies emportées, une ville noyée : Kinshasa frappée par de violentes inondations

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Kinshasa jusqu’au samedi soir, provoquant des scènes de désolation dans plusieurs communes de la capitale congolaise. Boulevards submergés, maisons inondées et circulation paralysée témoignent de l’ampleur des dégâts.

À Mont-Ngafula, cinq personnes ont trouvé la mort, ensevelies sous les décombres d’un mur de soutènement qui s’est effondré sous la violence des précipitations. En signe de protestation, des habitants en colère ont transporté quatre corps jusqu’au sous-commissariat de police du quartier.

Dans la commune voisine de Ngaliema, un autre drame s’est produit : deux personnes ont péri après la chute d’un mur dans un ravin, et sept blessés ont été transportés à l’hôpital.

Ces drames illustrent, une fois de plus, la vulnérabilité de Kinshasa face aux aléas climatiques, accentuée par des constructions anarchiques et un manque d’entretien des infrastructures, notamment les caniveaux. La primature a confirmé d’importants dégâts humains et matériels, sans fournir de bilan chiffré à ce stade.

Autre source de préoccupation : l’axe routier stratégique reliant Kinshasa à Matadi, capitale portuaire du Kongo-Central, a été fortement touché. À hauteur de Kasangulu, la voie est quasiment impraticable, menaçant l’approvisionnement de la capitale. La cheffe du gouvernement a annoncé le lancement immédiat de travaux d’urgence afin de rouvrir cette route vitale dans les plus brefs délais.

À l’est de Kinshasa, la rivière Ndjili est sortie de son lit, inondant les communes de Limete, Matete et plusieurs quartiers du district de la Tshangu. Le boulevard Lumumba, l’un des principaux axes de la ville menant à l’aéroport, a été partiellement submergé, paralysant la circulation.

Des dizaines de milliers de familles ont vu leurs habitations envahies par les eaux. Si aucun chiffre officiel n’a encore été communiqué, les autorités évoquent de nombreuses pertes en vies humaines.

