Mamadou Dia, de l’ombre à la lumière : Un hommage National mérité (Par Sidy Fall)

En décidant de donner le nom de Mamadou Dia à l’actuel boulevard du Général de Gaulle, le Président Bassirou Diomaye FAYE et son premier Ministre Ousmane Sonko ont honoré une figure historique majeure de l’histoire du Sénégal.

Le Président Mamadou Dia a été un des grands artisans de la souveraineté nationale qui restera à jamais gravé dans nos mémoires, comme un fervent nationaliste, un patriote d’une dimension rare, exceptionnelle qui aura œuvré sans relâche pour l’indépendance politique, économique, l’intégrité de son pays et l’émancipation de l’Afrique du joug colonial.

Le patriotisme achevé du Président Mamadou DIA, son sens élevé de l’éthique et de la morale continueront à inspirer le MSU France et à guider ses actions.

Mr Sidy Fall

Coordonnateur Général MSU France