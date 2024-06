«Aucun individu répondant au nom de M. Thiaw ne …» : Corrige le ministère de la Justice

«Aucun individu répondant au nom de M. Thiaw ne figure sur le décret de grâce ». La précision est faite par le ministère de la Justice.

Dans le communiqué traité par la presse du jour, les services d’Ousmane Diagne démentent l’information selon laquelle l’auteur du meurtre perpétré à Yeumbeul, sur un tailleur poignardé à mort lors d’une bagarre, est retourné en prison après avoir bénéficié de la grâce présidentielle à la veille de la Tabaski.

Le document rappelle par la même occasion «qu’il n’y a pas de condamné qui ne puisse pas prétendre à une mesure de grâce», et ajoute que «le critère le plus déterminant reste l’offre de gages sérieux d’amendement et de réinsertion sociale.»

Le ministre invite, pour finir, «les médias à se rapprocher de ses services pour recouper les informations concernant le fonctionnement de la Justice notamment lorsqu’elles touchent des questions aussi délicates que les politiques de lutte contre le surpeuplement carcéral».