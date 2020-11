La mauvaise nouvelle est tombée hier. Comme un couperet, elle a douché les espoirs des familles des 25 personnes détenues dans le cadre de “l’escroquerie de gendarmerie” que tous ont appelé “l’enquête sur la tuerie de Boffa Bayotte” et entamé, quelque peu, le moral déjà mal en point des personnes qui, conscientes de leur innocence et de l’injustice qui s’est abattue sur elles, croyaient que la justice allait essayer de réparer son tort et les remettre en liberté.

Et, alors que leur espoir était grand, Mamadou Lamine Fakéba Diémé, l’imam de Toubacouta, René Capain Bassène, Cheikh Oumar Diédhiou, un simple marabout absent du village de Toubacouta au moment présumé des faits, Alioune Badara Sané, Tombon Arona Badji, Moussa Diédhiou, Papya Sané dit Daguène, Vieux Mady Tall, Abdou Sané, Alioune Badara et Landing Sané dit Téréma, -des frères dont le père de 83 ans, Seyni Sané, est mort en détention dans le cadre de cette affaire- Adama Diémé, Alphousseyny et Ousseynou Badji -des jumeaux dont le père aveugle est en train de mourir de chagrin-, Nfally Diémé, Mamadou Lamine Sagna dit Dou, Oumar Ampoï Bodian, Abdou Sané, comme Abdou Sagna et son fils Abdou Karim Sagna, 25 ans mécanicien de son état arrêté et mêlé malgré lui à un crime dont il ne connait rien, se sont couchés avec le sentiment profond que l’injustice qui les frappe ne finira jamais.

Une fois de plus, c’est un document du juge d’instruction qui leur a été envoyé en prison pour leur dire que leur seconde demande de liberté provisoire, introduite par leur avocat, -Me Clédor Ciré Ly-, a été rejetée. Lors du dernier rejet de leur demande de LP, l’avocat avait saisi la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Ziguinchor. Et cette dernière avait fait savoir qu’elle rejetait la requête de l’avocat au motif que “les élections de domiciles n’étaient pas dans les dossiers” des demandes de liberté provisoire. “Ce motif empêche la chambre d’accusation de se prononcer sur le fond du dossier. Mais, quand nous sommes allés à la prison de Ziguinchor, on a découvert que l’administration pénitentiaire avait bel et bien transmis tous les dossiers au cabinet du juge d’instruction. Et plus tard, on a découvert que le greffe du cabinet du juge avait reçu les élections à temps. Mais, c’était trop tard, la chambre d’accusation avait déjà statué.” Avait déclaré Me Clédor Ciré Ly sur les marches de la Cour d’Appel à Ziguinchor.

Mis devant ce fait, l’avocat pénaliste avait, aussitôt, introduit une nouvelle demande de liberté provisoire en s’assurant, cette fois-ci, que le cabinet du juge d’instruction ait bien reçu les élections de domicile. Ensuite, le Conseil des détenus a aussitôt demandé la reconstitution des faits criminels qu’on reproche à René Capain Bassène et compagnie. Hier, dans sa réponse, le juge a fait savoir, une fois de plus, qu’il ne ferait pas de reconstitution des faits. Une réponse à laquelle tous les connaisseurs de ce dossier sensible s’attendaient.

Comme les gendarmes, le juge d’instruction -à qui l’article 72 du code de procédure pénale fait pourtant obligation d’enquêter, de vérifier des faits-, n’a jamais osé bougé du confort de son bureau du palais de justice de Ziguinchor pour se rendre ni à Kandialang, ni à Bourofaye, ni à Toubacouta, ni à Boffa Bayotte encore moins dans la forêt classée des Bayottes, lieu présumé de la commission des crimes. Et de ce fait, il est incapable de comprendre ni la sociologie des personnes qu’il maintient en prison ni leur personnalité encore moins les relations que les uns entretiennent avec les autres.

Comme les gendarmes de la SR, le juge d’instruction veut les interroger jusqu’à ce qu’ils avouent des faits qu’ils n’ont jamais commis. Enfin, puisque la reconstitution des faits est la technique d’enquête par laquelle les magistrats demandent à une personne ayant commis des infractions de refaire les actes ayant conduit à la réalisation de ses crimes, demander à un innocent de refaire les gestes criminels commis par des inconnus, dans un endroit où la plupart n’ont jamais mis les pieds, reviendrait à leur demander d’écrire un scénario qu’ils ne maîtrisent pas et jouer un film qui les dégoûte. Une fois de plus, l’avocat a décidé de retourner à Ziguinchor devant la chambre d’accusation. Et en plus d’exiger de la justice qu’elle fasse la reconstitution des faits, il attend de la chambre d’accusation de faire obligation au juge d’instruction de convoquer et d’entendre tous les témoins. Le général Birame Diop, le chef d’état-major de l’armée en premier.