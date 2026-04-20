100 ans de Me Wade – Ce que mijote Diomaye Faye…

À en croire le sociologue-consultant politique Alioune Badara Kandji, interrogé par Wal fadjri, la célébration du centenaire de Me Abdoulaye Wade dépasse le simple cadre d’un hommage mémoriel. Le spécialiste y voit une véritable stratégie politique de la part du président Bassirou Diomaye Faye qui, à ses yeux, «pourrait redessiner les alliances au Sénégal».

Dans cette perspective, l’expert analyse une volonté d’ouverture du chef de l’État, qu’il estime «de plus en plus isolé et cherchant à affirmer son propre poids politique», notamment dans un contexte de relations complexes avec son Premier ministre, Ousmane Sonko.

En célébrant le «pape du Sopi», Diomaye Faye chercherait ainsi à tendre la main au Parti démocratique sénégalais (PDS) afin d’élargir sa base. «Le PDS reste un grand parti politique traditionnel, justifie Alioune Badara Kandji. Malgré une certaine léthargie, il a une trajectoire et a engrangé beaucoup d’expériences politiques. C’est un parti qui a formé de hauts cadres de ce pays.»

Fin du «dogmatisme politique»

Pour le sociologue, le Président s’inscrit désormais dans une démarche pragmatique : «Cette célébration peut ouvrir des brèches et des stratégies politiques avec le PDS. Le chef de l’État continue sa logique d’alliances, mais cela peut paraître comme des alliances contre-nature sur le plan idéologique. Il n’est plus dans une position de dogmatisme politique.»

Selon l’interlocuteur du quotidien de Front de Terre, Diomaye Faye- qui a démissionné de son poste de secrétaire général du Pastef au lendemain de son élection à la Présidentielle 2024- sort d’une posture idéologique rigide pour entrer dans une logique de «Realpolitik».

Bien que ces alliances puissent paraître «contre-nature», elles sont facilitées par la fascination jamais cachée du nouveau chef de l’État pour l’œuvre de Me Wade. En se positionnant comme une sorte de garant de l’héritage du troisième Président du Sénégal, il s’attire la sympathie des libéraux et de tous ceux qui s’inspirent de la vision du bâtisseur panafricaniste.