La résolution de problèmes : le nouveau paradigme de l’efficacité

Toute la vie est une résolution de problèmes. Les gens les plus efficaces sont ceux qui résolvent le mieux les problèmes. Un problème est une situation contraire à vos intentions et à vos attentes. Il faut toujours commencer , se faire une idée claire du problème. Savoir le réduire à une forme simple. Une difficulté vague transformée en une forme précise et concrète facilite la réflexion. Pour résoudre un problème, l’espoir ne suffit pas, il faut faire face à la réalité et » laisser votre première perte devenir votre dernière perte ».

Les personnes efficaces ont la patience de prendre du recul et de voir le problème, sous plusieurs angles. Elles font appel à d’autres pour partager des idées dans une approche collaborative . Quelques astuces: – Ne faites jamais croire que vous avez les meilleures réponses. Cela rend les autres dépendants de vous et peu enclins à s’exprimer .- Posez des questions afin d’aider les autres à réfléchir et trouver une solution .- Ne pas imposer vos idées faites ressortir le meilleur des autres par des questions pertinentes( maïeutique socratique). Développez votre leadership

Doyen Ismaila Mbaye