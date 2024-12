Report de l’exploitation du Gaz entre le Sénégal et la Mauritanie

L‘exploitation du gaz GTA que le Sénégal partage avec la Mauritanie est encore reportée en 2025.

La multinationale Bp explique ce report par des difficultés techniques.

Sein Jeune Afrique, Bp a renoncé à la phase 2 du projet parce qu’il est coûteux.

A noter que l’exploitation de ce gisement gazier était d’emblée, espérée pour 2022, puis différée à 2023, et ensuite décalée du premier au second semestre 2024. Et maintenant, cap sur 2025 !