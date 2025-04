Visite de l’ambassadeur d’Algérie à Kaolack : Ridha Nebais reçu avec les honneurs à Médina Baye et Kabatoki

Le nouvel ambassadeur de la République populaire d’Algérie à Dakar, Son Excellence Ridha Nebais, a effectué ce vendredi une visite de courtoisie dans la ville de Kaolack, accompagné d’une importante délégation. Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités religieuses locales, en particulier celles de la Fayda Tijaniya.

Première étape de cette tournée : Médina Baye, où le diplomate a été reçu par le Khalife général de la Fayda Tijaniya, Cheikh Mouhammadoul Mahi Ibrahima Niass. L’entretien, empreint de cordialité, a été l’occasion de réaffirmer les liens historiques et spirituels unissant l’Algérie et cette branche soufie influente en Afrique de l’Ouest.

La délégation s’est ensuite rendue à Kabatoki pour rencontrer Cheikh Baba Diallo, guide spirituel et fondateur de la Fédération Liwaoul Hamdi (FLH). Le diplomate et sa suite y ont été accueillis avec chaleur par les disciples, religieux et notables du quartier.

C’est à la grande mosquée de Kabatoki que la prière du vendredi a été accomplie, dirigée par Cheikh Baba Diallo lui-même. Ce dernier, visiblement ému, a salué la démarche du diplomate :

« Excellence, je n’ai plus de mots face à ce geste qui nous honore profondément. Vous ne le regretterez jamais, je vous le promets », a-t-il déclaré.

Cheikh Baba Diallo a souligné le rôle central de l’Algérie dans la diffusion de la Tidjaniya, tout en rappelant la contribution du pays à l’essor de la Tarikha Khadriya, originaire d’Irak, mais qui s’est propagée grâce à l’appui algérien. Il a également salué l’engagement du pays dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme au Sahel, qualifiant l’Algérie de « référence pour tout pays africain » et rendant hommage au leadership du président Abdelmadjid Tebboune.

De son côté, l’ambassadeur Ridha Nebais a réaffirmé l’engagement de son pays à renforcer les relations bilatérales avec le Sénégal :

« L’Algérie demeure un ami fidèle du Sénégal. Nous œuvrons à renforcer cette coopération et à soutenir les initiatives de Cheikh Baba Diallo en faveur du développement communautaire », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que ce choix de visiter en priorité Médina Baye et Kabatoki n’était pas fortuit, mais traduit la volonté d’honorer les liens spirituels profonds qui unissent les deux pays. Il a exprimé l’espoir que cette visite contribuera à renforcer le rayonnement de la Tidjaniya à travers le monde.