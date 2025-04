Affaire Fonds Force Covid-19 : Aliou Ndao plaide pour un durcissement de la loi

Ancien procureur de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) et aujourd’hui député, Aliou Ndao a exprimé son désaccord face aux multiples libérations sous caution dans le cadre de l’enquête sur les détournements présumés liés aux Fonds Force Covid-19.

Invité ce vendredi sur les ondes de la RFM, l’ex-magistrat a dénoncé le fait que, sur une trentaine de personnes interpellées, plusieurs aient recouvré la liberté après avoir versé une caution financière. À ses yeux, une réforme s’impose : toute personne poursuivie pour détournement de deniers publics devrait être systématiquement placée en détention provisoire, accompagnée de la confiscation de ses biens.

« Si l’on souhaite véritablement prévenir de tels actes, il faut aller au-delà du simple remboursement des fonds détournés. Il est nécessaire de maintenir les mis en cause en détention et d’engager des procédures rigoureuses de saisie de leurs comptes bancaires, de leurs biens immobiliers et autres avoirs », a déclaré Aliou Ndao.

Le député a également alerté sur le risque d’une indignation croissante au sein de la population. Selon lui, l’absence de fermeté dans ces affaires pourrait nourrir un sentiment d’impunité.

« À ce rythme, les citoyens finiront par croire que seuls ceux qui disposent de ressources financières conséquentes peuvent éviter la prison », a-t-il averti.