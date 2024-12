Escroquerie sur de faux contrats de travail en Suisse : Un non-voyant arrêté, 179 passeports retrouvés chez lui

Pape Mamadou Kane un non-voyant âgé de 28 ans, a été arrêté par le commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies (Dakar) avant d’être déféré devant le parquet de Dakar pour “association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux.” Il est accusé d’avoir organisé un vaste réseau d’arnaque autour d’un prétendu projet de voyage en Suisse, faisant au moins 179 victimes dans plusieurs localités du Sénégal.

L’escroc présumé prétendait avoir obtenu des contrats de travail auprès d’une société fictive nommée “Dada Drilling and Construction” (DDC). Pour intégrer ce projet, chaque candidat devait lui remettre son passeport, verser un million de francs CFA pour les frais de voyage, ainsi que 100 000 francs CFA pour les frais de dossier.

Selon Libération, c’est la plainte d’un certain A. Mbaye qui a permis de démanteler le réseau. Ce dernier avait remis à Pape Mamadou Kane son passeport, ceux de 13 proches, ainsi qu’une somme totale de 1,5 million de francs CFA. La date de départ était fixée au 29 novembre 2024, mais le mis en cause avait disparu avant cette échéance.

D’autres victimes, comme C. Guèye, ont subi des pertes encore plus importantes, lui ayant remis 22 passeports et deux millions de francs CFA. De son côté, A. Hann avait donné deux passeports et la somme de 450 000 francs CFA. Un maître coranique domicilié à Sangalkam, Aliou Ka, a transmis 22 passeports et la somme de 1,050 million de francs CFA, tandis qu’A. Mendy a remis trois passeports et 500 000 francs CFA.

Dans la région de Noto Gouy Diama, C. Dème a recruté 123 candidats dans son village, réunissant leurs passeports ainsi qu’une somme de 14 millions de francs CFA. À Maka Dieng, dans le département de Tivaouane, I. Hann a joué un rôle similaire, collectant 43 passeports et 12,9 millions de francs CFA.

L’enquête a révélé l’ampleur de l’escroquerie. 179 passeports ont été découverts au domicile de Pape Mamadou Kane à Cambérène (Dakar). Les autorités poursuivent les investigations pour identifier d’autres victimes potentielles et établir l’ensemble des responsabilités dans cette affaire.