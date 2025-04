Projet Sangomar : le ministre Birame Souleye Diop à l’écoute des communautés locales à Thiès

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a présidé ce vendredi à Thiès une rencontre stratégique autour du projet pétro-gazier Sangomar.

L’objectif principal de cette initiative était de mobiliser les acteurs communautaires et institutionnels pour renforcer la communication autour du projet et assurer une exploitation responsable des ressources offshore du Sénégal.

“Le pétrole et le gaz représentent une opportunité majeure pour le développement du pays. Mais leur exploitation ne peut être viable que dans un esprit de dialogue et de transparence”, a déclaré le ministre devant un parterre de représentants locaux, de membres de la société civile et de responsables techniques.

Birame Souleye Diop a insisté sur la nécessité pour les différents acteurs de répondre de manière rapide et efficace aux inquiétudes exprimées par les populations. Pour lui, c’est à ce prix que l’exploitation des ressources naturelles pourra bénéficier à tous, dans un esprit d’équité et de justice sociale.