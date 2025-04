Falsification de passeports: Un lot de matériel et 6 faussaires arrêtés par la police

Un important lot de matériel saisi et six faussaires dont une dame déférés ce vendredi au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Telle est la prouesse réalisé mercredi par le commissariat d’arrondissement de Guinaw-Rails qui a démantelé un puissant réseau de trafic de passeports.

À peine installé dans ses nouvelles fonctions de chef de service du commissariat de Guinaw-Rails, le nouveau commissaire Pathé Gaye et ses hommes mènent fréquemment des missions de sécurisation pour lutter contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes. C’est dans cette dynamique que le limier en chef de localité de la banlieue dakaroise a été informé de l’existence d’un réseau de falsificateurs portant sur des passeports, avec des ramifications à Guinaw-Rails.

Les investigations de la brigade de recherches ont permis de localiser le domicile de M. Diagne alias “CD”, le cerveau de la bande. Un dispositif de surveillance et de filature a été monté à quelques mètres de sa maison, pendant des jours, pour cerner la mafia.

C’est dans ces circonstances que le chef du gang a été arrêté chez lui, mercredi dernier, vers 16 h. La perquisition s’est soldée par la saisie de 23 passeports, dont 16 de nationalité sénégalaise, et du matériel servant à confectionner de faux documents administratifs. Il s’agit du dissolvant, du diluant, des lames, des barres et des craies de couleur, des crayons.

Deux visas expirés et détachés de leur passeport d’origine, une carte de commerce, une carte d’import-export et du coton ont été également trouvés sur les lieux.

Interrogé sur procès-verbal, M. Diagne alias “CD” a tenté de faire croire aux enquêteurs que ces documents lui ont été confiés et le matériel servait au lavage des passeports.

Il ressort de l’exploitation de son téléphone que le cerveau du réseau de falsificateurs travaillait de concert avec d’autres individus qui sollicitaient son expertise dans le cadre de leurs démarches pour l’obtention de visas de leurs clients.

La poursuite des investigations a permis aux hommes du commissaire Gaye d’interpeller cinq autres membres de la bande, dont la dame N. N., par ailleurs épouse de l’un des mis en cause.

Au terme de l’enquête, les six suspects arrêtés ont été présentés au procureur de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique et complicité.